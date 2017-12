Star Wars: Gli ultimi Jedi potrebbe diventare il miglior film al boxoffice del 2017

L'incasso mondiale del controverso Star Wars: Gli ultimi Jedi disi aggira attualmente attorno agli 892 milioni di dollari, ma proprio sul finire del 2017 il secondo capitolo della saga potrebbe già diventare il film di maggior successo al boxoffice dell'anno.

Nonostante è quasi certo non riuscirà a superare gli incassi di Star Wars: Il risveglio della Forza, che chiuse la corsa al botteghino con 2 miliardi e 68 milioni di dollari, Gli ultimi Jedi si sta dimostrando in ogni caso un grandissimo successo. Al momento in patria l'incasso di aggira intorno ai 445 milioni di dollari (ultimo aggiornamento mercoledì 27 dicembre), mentre a livello internazionale sono 446. L'obiettivo sarebbe quello di superare già domenica la soglia dei 500 milioni di dollari in patria, conquistando così il primato di maggior incasso nazionale del 2017.



Anche a livello mondiale l'incremento degli incassi nelle previsioni parlerebbe del miglior film al botteghino dell'anno, dato che Star Wars: Gli ultimi Jedi dovrebbe chiudere la sua corsa al boxoffice intorno a 1 miliardo e 600 milioni di dollari, il che lo posizionerebbe al 5° posto dei maggiori incassi della storia del cinema, appena sotto a The Avengers (1 miliardo e 671 milioni).



Insomma, un altro incredibile successo per la Disney.