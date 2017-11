Star Wars: Gli ultimi Jedi, i Porgs nella splendida subscribe cover di Empire Magazine

Sole due settimane ci seperano ormai dall'attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi di, secondo capitolo della nuova trilogia iniziata nel 2015 con, ma ecco che oggiha svelato una splendida subscribe cover proprio dedicata al film.

E immersi in un total black con qualche sferzata d'oro non ci sono né Luke Skywalker (Mark Hamill) né tantomeno Rey (Daisy Ridley) o le new entry Benicio Del Toro e Laura Dern, perché a occupare la scena ci sono loro, i tenerissimi Porgs, i volatili alieni originari di Ahch-To che stanno già facendo impazzire milioni di fan per il loro look sweety, praticamente nati per essere dei peluche e arricchire il marketing del franchise.



Il nuovo numero della rivista uscirà nelle edicole il prossimo 30 novembre e conterrà una copertura esclusiva dell'attesissimo film di Johnson, così da accompagnarne degnamente l'uscita nelle sale. Vi ricordiamo inoltre che Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie e Kelly Marie Tran, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.



La storia riprenderà da dove si era interrotta nel film di J.J. Abrams, con Rey giunta su Ahch-To per allenarsi con Luke Skywalker e una nuova guerra tra la Resistenza guidata dal Generale Leia e il Primo Ordine del Leader Supremo Snoke.