Star Wars: Gli Ultimi Jedi: i piccoli Porg potevano essere coloratissimi! Primi ConceptArt

Date un'occhiata a come poteva essere il piumaggio dei, le "pulcinelle spaziali" di Star Wars: Gli Ultimi Jedi . Nei primi disegni, erano multicolor!

Allerta possibili anticipazioni!



Piccoli, dolci, irritanti Porg! Probabilmente anche chi li odia, in fondo, un po' li ama. Chissà... Comunque, a prescindere dai sentimenti che ognuno di noi ha verso queste creaturine strane, di certo sono state una new entry dal deciso effetto sorpresa nell'universo di Star Wars. Loro, come pure le Volpi di Cristallo (che sono il sogno proibito di chiunque posi lo sguardo sulla loro sconvolgente beltà), hanno catturato l'attenzione un po' di tutti, fin dalla prima apparizione nel trailer di Episodio VIII.

Adesso, come spesso accade, possiamo dare uno sguardo alle prime idee degli artisti visuali, sulla realizzazione del piumaggio dei piccoli esserini goffi che, dalle anticipazioni, Chewie si porterà nel Millennium Falcon. Dalle fotografie - rilasciate da Yahoo e che vi postiamo in galleria - si può notare come ci fosse molto più colore nei Porg, in fase iniziale. Le piume dei volatili avrebbero potuto essere multisfaccettate, arcobaleno, nere, insomma, di tutti i tipi.

Alla fine però, la decisione è stata quella di lasciare che i colori dominanti fossero il bianco, il beige e il grigio. Le concept art che vedete qui sotto, comunque, sono uscite su The Art of Star Wars: Gli ultimi Jedi. Che ne pensate di questo "look" diverso che avrebbero potuto avere gli abitanti autoctoni di Ahch-To?

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è in programmazione al cinema!