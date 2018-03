Star Wars: Gli Ultimi Jedi, i personaggi di Holdo e Rose potevano essere molto diversi!

Il regista di, Rian Johnson, rivela come i personaggi di Rose Tico e del Vice Ammiraglio Holdo, fossero molto diversi nelle prime versioni di Episodio VIII.

Poco dopo l'uscita del film, i report ci hanno informati che le rispettive storyline - di Rose e Holdo - sono state quelle maggiormente "colpite", durante le riprese aggiuntive della pellicola, e sono quindi stati modificati i momenti chiave di entrambe, nel tentativo di migliorare il film.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è attualmente disponibile in versione digitale e, tra i contenuti speciali, c'è una traccia-commento del regista, nella quale Johnson offre ulteriori informazioni sulla realizzazione del film, mentre si svolge la trama. Tra le rivelazioni più degne di nota, c'è quella di come Rose e Holdo si siano evolute nel tempo. Se il regista si fosse attenuto al suo piano iniziale infatti, Gli Ultimi Jedi sarebbe stato un altro film o meglio, i personaggi, sarebbero stati diversi.

Inizialmente, per introdurre Holdo (il suo discorso alla Resistenza), Johnson descrisse la caratterizzazione iniziale dell'Ammiraglio come "hippy dippy" per illustrare come il suo stile di leadership contrastasse con gli altri visti in precedenza. Più tardi, si è preoccupato che la performance di Laura Dern fosse "troppo sopra le righe" e ha deciso di riorganizzare la sua caratterizzazione per renderla più forte. Johnson sostiene infatti che Holdo abbia ancora "l'energia femminile" che ha immaginato originariamente per il personaggio, ma non è espressa in modo da diventare troppo "prepotente". La cosa interessante è che Holdo è un personaggio tra i principali nel romanzo Leia: Princess of Alderaan, in cui queste qualità stravaganti brillano davvero. Il libro descrive Holdo come la risposta di Star Wars a Luna Lovegood di Harry Potter, ma quei tratti non sono così evidenti nel film anzi, non lo sono proprio per niente. Questo potrebbe dipendere dal fatto che Holdo è un'adolescente nel libro "Leia" e una donna più adulta in Gli Ultimi Jedi. Le persone cambiano con l'età, come prova Luke Skywalker.

Per quanto riguarda Rose, Johnson l'aveva immaginata come una "scontrosa, tipo Eeyore", ma questo è completamente cambiato quando Kelly Marie Tran fu scelta per il ruolo. La personalità ottimista dell'attrice e la sua visione entusiasta hanno influenzato Johnson a riscrivere le scene durante la produzione (come quando Rose incontra Finn), quindi il personaggio, come lo abbiamo poi visto, era più adatto allo stile della Tran. Nel commento, Johnson spiega che in primo luogo ha reso Rose "sospettosa" di Finn, ma l'ha rielaborata per renderla una grande fan del disertore del Primo Ordine. Rose è colei che ispira il cambiamento del cuore di Finn e gli fa vedere il quadro più ampio, quindi questo tipo di caratterizzazione ha molto senso. L'arco di Finn avrebbe potuto essere molto diverso se si fosse trovato ad interagire con una Rose imbronciata, piuttosto che con l'angioletto che gli spiegava quanto valesse la pena di combattere per la causa della Resistenza. Certo, la dinamica di Finn / Rose non è del tutto perfetta nel film finito, ma funziona ancora.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è disponibile in digitale.