Star Wars - Gli Ultimi Jedi: perché Luke usa la spada laser blu di Anakin?

Il regista di, ha spiegato perchéha usato la spada laser diin una delle scene più importanti di Episodio VIII. L'attesissimo sequel didiha continuato la storia della trilogia di LucasFilm, gettando le basi per Episodio IV, diretto da J.J. Abrams.

La scena a cui ci si riferisce è quella del combattimento tra Luke Skywalker (Mark Hamill) e Kylo Ren (Adam Driver). Gli Ultimi Jedi contiene alcune scene che hanno appassionato moltissimo il pubblico e altre che invece sono state considerate abbastanza ridicole. Tra quelle più apprezzate sicuramente il duello tra Luke e Kylo Ren sul pianeta Crait. Durante il film, Luke esprime apertamente il suo rifiuto di unirsi alla Resistenza. Ad un certo punto ha chiesto a Rey quali fossero le aspettative su di lui, perché non avrebbe mai affrontato il Primo Ordine con una spada laser. Tuttavia è stato proprio così che Luke ha affrontato il Primo Ordine e Kylo Ren, anche se esattamente in carne ed ossa. In realtà Luke non era sul pianeta Crait ma si è proiettato li usando la Forza. E in quella proiezione ha impugnato la spada laser blu di Anakin, distrutta non molto tempo prima, invece della spada laser verde che ha usato anche in Il Ritorno dello Jedi.

In un'intervista a IGN, Rian Johnson spiega perché Luke in quella scena usa la spada laser blu di Anakin invece della sua verde, affermando di aver scelto in questa direzione per suscitare maggior effetto in Kylo Ren:"Luke sta sostanzialmente adattando questa proiezione per avere il maggior effetto su Kylo Ren. Sa che il tallone d'Achille di Kylo è la sua rabbia ed quindi è per questo che si fa sembrare più giovane, il modo in cui Kylo l'avrebbe visto l'ultima volta nel loro scontro al tempio ed è per questo che ha deciso di portare la spada laser di Kylo al nonno. La spada laser che Kylo urlò a Rey 'è mia, appartiene a me!'."

La frase a cui si riferisce Johnson è pronunciata alla fine de Il Risveglio della Forza, quando Rey e Kylo Ren sono fuori dallo Starkiller pronti a duellare. Mentre Kylo tenta di lasciare alle spalle il suo passato e cerca di convincere Rey a fare lo stesso, è continuamente in balia della sua rabbia, come quando ordina ai suoi cannonieri di sparare al Millennium Falcon. Inoltre, Kylo non sa della distruzione della spada laser di Anakin e il fatto di vederla lo innervosisce ancora di più:"La verità è che vediamo la spada laser divisa a metà, Kylo vede un bagliore accecante di luce e sviene. Rey a quel punto prende la spada laser prima che si svegli. Quindi in sostanza non si sa cosa sia successo, al 100%, alla spada laser."