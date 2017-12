Star Wars: Gli Ultimi Jedi: Oscar Isaac parla di Poe e della sua evoluzione in un ...

In Star Wars: Gl Ultimi Jedi, il Poe Dameron interpretato dafarà un percorso che lo porterà verso diversi orizzonti, il suo ruolo, lentamente prenderà forma e cambierà. Volete Sapere come?

Attenzione possibile Spoiler

Pian piano diventerà un Leader!

Poe Dameron lo abbiamo visto apparire per la prima volta in Star Wars: Il Risveglio della Forza; in quel frangente i fan hanno potuto conoscere il nuovo pilota della Resistenza, con al fianco il suo fido droide BB-8. L'attore che lo interpreta, Oscar Isaac, parla un po' di quello che sarà il viaggio di Poe in Star Wars: Gli Ultimi Jedi perché, come già anticipato tempo fa, scaveremo più a fondo nella sua storia personale in Episodio VIII.

Inoltre vedremo la transizione, per nulla facile, da pilota a vero e proprio Leader in questa nuova pellicola diretta da Rian Johnson; e questo passaggio sarà molto più politicizzato di quanto non si pensi.

Isaac ha parlato con Screen Rant di diverse cose, compreso il suo rapporto con l'Ammiraglio Holdo, il nuovo personaggio che sarà interpretato da Laura Dern:

"Beh, una delle cose che lui sa fare per estranearsi è prendere il suo X-Wing, uscire e combattere. Si troverà in una situazione difficile e frustrante perché lui vuole aiutare, ma non sa come fare però lo farà lo stesso e poi, soprattutto, avrà un nuovo capo, interpretato dalla meravigliosa Laura Dern... e dunque ci saranno diverse frizioni perché ci sono delle cose che lui vuole assolutamente fare. Il modo in cui vuole attaccare. Il modo in cui vuole resistere non sembra essere quello più saggio, almeno dal punto di vista dell'Ammiraglio Holdo... Ed ecco che arriviamo al nocciolo del conflitto. Come si possono unire due idee diverse nel combattere e riuscire, allo stesso tempo a non farsi uccidere?"

La Dern interpreterà un ruolo estremamente politicizzato, mentre Isaac è uno che - nel ruolo di Poe - non riesce a starsene con le mani in mano, preferisce le prime linee della battaglia agli accordi politici. Sarà interessante vedere l'interazione tra i due.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in sala in Italia il 13 dicembre. nel cast: Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Laura Dern, Kelly Marie Tran e Benicio del Toro.

Tutti pronti?