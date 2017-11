Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Oscar Isaac parla del suo rapporto con Carrie Fisher

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è l'ultimo film della saga di Guerre Stellari in cui avremo la possibilità di vedere il personaggio di Leia, interpretato da, collega sul set nei panni di, racconta del suo rapporto con l'attrice, prematuramente scomparsa quasi un anno fa.

Parlando con EW, Isaac ha rivelato quanto segue della dinamica intercorsa tra lui e la Fisher:

"Siamo sempre stati molto diretti l'una con l'atro, sapete?. Era un rapporto molto sincero e c'è una scena, piccola ma bellissima, in cui questo si vede anche sullo schermo tra i due personaggi che interpretiamo."

La scena in questione l'abbiamo vista nei recenti spot tv che sono usciti online, è quella in cui Poe Dameron chiede al Generale Organa se può far saltare per aria qualcosa:

"Ho il permesso di salire su un X-Wing e far esplodere qualcosa?" chiede Poe.

"Permesso accordato!" risponde il Generale Leia.

Di certo vedere Carrie Fisher per l'ultima volta sarà un momento dolceamaro per tutti noi. Aspettiamo che il film arrivi in sala, tra meno di un mese, per salutare la nostra principessa in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, al cinema dal 13 dicembre.