Star Wars - Gli Ultimi Jedi: Oscar Isaac allontana il paragone con Han Solo

Il personaggio dinella nuova trilogia di Poe Dameron , è un pilota esperto che indossa una giacca di pelle ma l'attore nelle ultime ore ha minimizzato qualsiasi parallelismo tra Dameron e lo storico personaggio di. Quando furono annunciati i protagonisti i fan tentarono di paragonarli con quelli del passato.

La trilogia originale aveva Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo, quella prequel aveva Anakin, Obi-Wan e Padme Amidala mentre in questa nuova serie di film abbiamo fatto la conoscenza di Rey, Finn e Poe.

Rey viene associata al personaggio di Luke mentre Poe fin dall'inizio ha generato paragoni con Han Solo ma durante un'intervista a Esquire, Oscar Isaac ha allontanato questo paragone:"Beh potrebbe esserci uno spiraglio per vedere un personaggio simile ad Han Solo ma la verità è che il regista, Rian Johnson, ha semplicemente riempito la storia di un personaggio di cui c'era bisogno. La Resistenza ora è ridotta ad una manciata di persone che lottano per salvarsi e il generale Organa sta preparando Dameron ad essere il leader della Resistenza."

Sia per Rian Johnson che per Oscar Isaac le somiglianze tra Dameron e Solo sono davvero ridotte visto che Han era un furfante dal cuore d'oro mentre Poe ha un cuore d'oro e basta. Han Solo si è fatto strada nell'Alleanza Ribelle con riluttanza mentre Poe Dameron ha una passione ardente per la causa della Resistenza, viene allevato per essere un leader al contrario del personaggio di Harrison Ford, che in quelle circostanze ci si è trovato. Speriamo che Poe Dameron possa trovare maggiore spazio in questo ottavo episodio.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio del Toro. L'uscita del film è prevista per il 13 dicembre.