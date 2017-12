Star Wars: Gli Ultimi Jedi, online una petizione per "cancellare" il film dal franchise!

Alcuni fan della saga deglihanno creato una petizione online per richiedere non solo l'eliminazione di Star Wars: Gli ultimi Jedi dal franchise, ma addirittura di rifarlo dal principio! Leggete pure cosa dice l'irata petizione.

Sappiamo dalle voci che girano online, che Episodio VIII, diretto da Rian Johnson, sta dividendo molto i fan della saga di Guerre Stellari. Quali che siano le motivazioni individuali dei detrattori alla pellicola, di certo ad alcuni di loro la storia non è assolutamente andata a genio, tanto da richiedere via Change.org, di posticipare il release e la produzione di Episodio IX, per rifare daccapo Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Ecco cosa recita la petizione indirizzata alla Disney:

"Episodio VIII è una parodia. Ha completamente distrutto l'eredità di Luke Skywalker e dei cavalieri Jedi. Ha distrutto le ragioni per cui la maggior parte di noi, come fan, ama Star Wars. Questa cosa, tuttavia, si può risolvere. Esattamente come avete annientato 30 anni di storie, vi chiediamo di polverizzare Gli Ultimi Jedi. Di rimuoverlo dalla lista ufficiale dei film della Saga. Rifate come si deve Episodio VIII e restituite dignità e integrità al personaggio di Luke Skywalker, posticipando l'uscita di Episodio IX."

Nel momento in cui scriviamo, la petizione è stata sottoscritta da 1.340 persone. Tuttavia, lo sappiamo, questo tipo di petizione non ha un grande successo e non fa la differenza, nonostante vengano apposte migliaia di firme.



Vedremo.

Secondo voi hanno fatto bene a scrivere questa richiesta per la Disney? Voi cosa pensate di Star Wars: Gli Ultimi Jedi? Ditecelo nei commenti.

Il film, diretto da Rian Johnson, è attualmente disponibile per la visione nelle sale cinematografiche italiane.