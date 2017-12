Star Wars: Gli ultimi Jedi, online la tracklist completa della colonna sonora originale

Macano ormai soli cinque giorni all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi diretto da, ma è oggi grazie a un'immagine leak rilasciata viache possiamo riportarvi quella che sembrerebbe essere la tracklist della colonna sonora originale.

Sappiamo che a comporre la musiche è stato chiamato il grande John Williams, è anche che il regista ha deciso di adottare il procedimento opposto a molte produzioni cinematografiche, montando il film attorno alle sonorità di Williams e non viceversa.



Il risultato lo vedremo a breve in sala, ma per il momento ecco la tacklist (parrebbe) ufficiale:



1. MAIN TITLE AND ESCAPE

2. AHCH-TO ISLAND

3. REVISITING SNOKE

4. THE SUPREMACY

5. FUN WITH FINN AND ROSE

6. OLD FRIENDS

7. THE REBELLION IS REBORN

8. LESSON ONE

9. CANTO BIGHT

10. WHO ARE YOU?

11. THE FATHIERS

12. THE CAVE

13. THE SACRED JEDI TEXTS

14. A NEW ALLIANCE

15. "CHROME DOME"

16. THE BATTLE OF CRAIT

17. THE SPARK

18. THE LAST JEDI

19. PEACE AND PUROPOSE

20. FINALE



Gli ultimi Jedi riprenderà le fila della storia da dove si era interrotta sul finale de Il risveglio della Forza, con lo scoppio di una vera e propria guerra tra la Ribellione guidata dal Generale Leia (Carrie Fisher) e il Primo Ordine del Leader Supremo Snoke (Andy Serkis), mentre Rey (Daisy Ridley) intraprenderà la via Jedi su Ahch-To sotto la guida del Maestro Luke Skywalker (Mark Hamill).



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Carrie Fisher, Benicio Del Toro, Laura Dern e Lupita Nyong'o, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 13 dicembre.