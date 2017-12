Star Wars: Gli Ultimi Jedi: online i nuovi, bellissimi, character poster internazionali

La Lucasfilm ha rilasciato i nuovi poster promozionali di alcuni dei personaggi del film in uscita il, dopodomani, Star Wars: Gli Ultimi Jedi , diretto da

Nei poster internazionali si vedono Luke, Leia, Poe Dameron con BB-8 e Finn. Dopo il rilascio del character poster di Rey, aspettavamo con ansia di vedere anche questo nuovo set di immagini promozionali.

Ora manca davvero pochissimo, Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in sala dopodomani e la tensione è alle stelle: come potete vedere, i character poster ci mostrano i personaggi immortalati nelle location a loro più consone (quelle, cioè, a cui sono più facilmente associati nella storia), come gli Stormtrooper ai piedi di Finn, per citare un esempio...

Date un'occhiata alle immagini e diteci cosa ne pensate nei commenti.

Scritto e diretto da Rian Johnson, il film vede un cast formato da Mark Hamill, Carrie Fisher, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio del Toro. Sinossi di Ep. 8: "Star Wars: Gli Ultimi Jedi è il nuovo capitolo della saga di Guerre Stellari. Gli eroi del film Il Risveglio della Forza si uniranno alle leggende della galassia in un’epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato."

Il film esce in sala in Italia dopodomani, mercoledì 13 dicembre 2017.