Star Wars: Gli Ultimi Jedi: è online la nuova featurette "The Force Of Sound"

L'ultima puntata della serie di documentari digitali ABC News Features, esplora il sound design di, pellicola diretta dal regista Rian Johnson. Un occhio attento alla realizzazione degli effetti sonori di Episodio VIII!

La featurette è realizzata con interviste ai membri chiave del team di Lucasfilm e Skywalker Sound. Spiegando che voleva concentrarsi sul sound design dell'ultimo film di Star Wars perché crede che sia sottovalutato, il corrispondente di ABC News, Clayton Sandell, ha offerto ai fan un'anteprima di quello che ha imparato dalle conversazioni avute con il team creativo che ha lavorato a Episodio VIII:

"Ho adorato imparare da Matthew Wood e Ren Klyce dagli su come il suono possa trasmettere sensazioni ed emozioni che, da sole, addirittura le immagini non possono. Il solo suono può far sembrare la scena più grandiosa di quanto non sia in realtà, o creare un ambiente molto intimo. Un buon suono, mi ha detto John Knoll, aggiunge ricchezza e credibilità agli effetti visivi e aiuta a convincere il cervello che ciò che stai vedendo è reale. Quindi volevamo davvero aprire il sipario su questo processo creativo, e mostrare così ai fan di Star Wars, come sia stato realizzato."

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi vede nel cast: Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Laura Dern, Kelly Marie Tran e Benicio del Toro. Il film sarà disponibile in Digital HD a partire dall'11 aprile, e in 4K Ultra HD e Blu-ray poco dopo.



Per vedere la featurette per intero cliccate QUI