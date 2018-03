Star Wars: Gli Ultimi Jedi, un nuovo video mostra come hanno preso vita i Porg!

è l'ottavo capitolo della saga principale di Guerre Stellari. Il film è stato accolto in modo un po' discordante, a molti è piaciuto il nuovo corso, ad altri meno. Tuttavia, alcune creature portate in vita nella nuova storia di Star Wars sono adorabili. I Porg, per esempio.

Certo, c'è chi vorrebbe mangiarli perché sono cicciosi, c'è chi invece vorrebbe polverizzarli perché proprio non li sopporta, ma, senza alcun dubbio, sono delle creaturine che si sono già inserite nell'immaginario collettivo come qualcosa da associare immediatamente al tema Star Wars.

Anche le Volpi di Cristallo sono straordinarie, non trovate? Ma torniamo ai Porg... Un nuovo video dietro le quinte offre agli spettatori informazioni su come i piccoli volatili Porg siano stati portati in vita, con concept, illustrazioni e pupazzi. Che ne pensate?

La versione completa della featurette "Meet the Porgs" sarà disponibile esclusivamente nell'edizione Target di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

In Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Lucasfilm, la saga di Skywalker continua mentre gli eroi di Il Risveglio della Forza si uniscono alle leggende galattiche in un'avventura epica che sblocca misteri secolari della Forza e porta con sé rivelazioni sconvolgenti del passato.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi vede nel cast Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac e il Premio Oscar Lupita Nyong'o.