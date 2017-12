Star Wars Gli Ultimi Jedi: nuovissime e bellissime immagini dei protagonisti online in HD

Sono arrivati online i character poster internazionali dei personaggi die una serie di bellissime foto, via IGN, che ritraggono Porg, BB-8 e tanto altro: date un'occhiata!

La campagna promozionale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi si fa sempre più intensa e ora sono online un sacco di bellissime foto by IGN, e dei nuovi character poster per il mercato asiatico, che ci mostrano personaggi, navi spaziali e droidi.

Non sappiamo ancora cosa ci aspetterà quando andremo in sala a vedere Episodio VIII, ma sicuramente sarà epico. Nel frattempo godiamoci quanto la rete ha da offrirci sull'attesissimo film diretto da Rian Johnson. Le immagini che postiamo in galleria, e che sono state rilasciate da IGN, ci regalano un'occhiata ravvicinata ai Porg, al Millennium Falcon, a BB-8 e tanto altro.

Sinossi: "Star Wars - Gli Ultimi Jedi è il nuovo capitolo della saga di Guerre Stellari. Gli eroi del film Il Risveglio della Forza si uniranno alle leggende della galassia in un’epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato."



Nel cast di Episodio VIII: Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Domhnall Gleeson, Andy Serkis e Laura Dern.



Star Wars: Gli Ultimi Jedi in Italia arriva il 13 dicembre, tra meno di quindici giorni, siete pronti?

Foto via IGN