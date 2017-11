Star Wars: Gli Ultimi Jedi: nuovi fotogrammi flash ci mostrano altri personaggi

Nel nuovo spot di Star Wars: Gli Ultimi Jedi possiamo finalmente vedere, brevissimamente, il personaggio interpretato da

Attenzione possibile Spoiler

DJ appare nel nuovo spot internazionale rilasciato per la campagna promozionale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi che, a meno di un mese dal release in sala, sta diventando assolutamente insistente, seppure non sveli più di quanto non abbiamo già visto brevemente nel trailer.

Anche se abbiamo già visto quasi tutto di questo spot, è la prima volta che riusciamo a focalizzare dul DJ di Benicio Del Toro. Ecco la caption del tweet da dove è stato diffuso il video:



amanda castle @ahsokathanos

Mais um novo tv spot de STAR WARS #TheLastJedi

Oltre a DJ, le altre scene inedite riguardano un pilota della Resistenza coinvolto in un'esplosione all'interno di un hangar e il Walker del Primo Ordine che fa fuoco sulla base della Resistenza, di stanza sul pianeta Crait.

Noi non vediamo l'ora di vedere Star Wars: Gli Ultimi Jedi, e voi? La pellicola arriva in sala il 13 dicembre prossimo!