Star Wars - Gli Ultimi Jedi: nuovi dettagli sugli speeder della polizia di Canto Bight

Con l'arrivo imminente nelle sale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi , i fan attendono con ansia di rivedere i loro personaggi preferiti tornare sul grande schermo insieme alle new entry di questo ottavo episodio della saga creata e iniziata danel 1977. Non solo personaggi nuovi ma anche nuove galassie, creature e veicoli.

Tra le nuove destinazioni anche Canto Bight, descritto come un enorme e ricco casinò all'interno della galassia. Gli eroi della Resistenza, Finn e Rose Tico si troveranno a visitare Canto Bight durante la loro missione insieme al droide BB-8. A Canto Bight uno dei nuovi veicoli introdotti nel film è un acceleratore utilizzato dalla polizia del pianeta.

Gli speeder non sono pensati per essere usati nei viaggi ma per potersi muovere vicino al suolo ed essere usati per una veloce ricerca di sospettati da parte della polizia anche se non vi è spazio, sul veicolo, per eventuali prigionieri.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è diretto da Rian Johnson e comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio del Toro. Il film uscirà nelle sale italiane il 13 dicembre.