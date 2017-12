Star Wars: Gli ultimi Jedi, nuova occhiata al Generale Hux grazie a Empire Magazine

Dodici giorni ci saperano ormai dall'imminente uscita nelle sale dell'attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi di, ma è ancora oggi grazie allo speciale di Empire Magazine che possiamo mostrarvi una nuova foto ufficiale del film, questa volta con protagonista il

Dopo la sua introduzione ne Il risveglio della Forza, l'aitante generale del Primo Ordine interpreto da Domhnall Gleeson tornerà adesso più in collera che mai con la Resistenza, a causa della distruzione della Death Star nel capitolo precedente. Il suo ruolo è stato tenuto sotto stretto riserbo, ma è lo stesso Gleeson che ha avuto adesso modo di tornare a parlare di Hux, soffermandosi sul suo rapporto con Kylo Ren (Adam Driver).



Queste le sue parole: "A causa di quanto accaduto nel primo film, adesso la posizione di Hux è messa in pericolo, cosa che lo porterà a prendere decisioni davvero sbagliate, perché davvero disperato. Hux e Kylo Ren lotteranno per il potere e per l'attenzione di Snoke, in quanto entrambi contendenti per la successione al torno, diciamo, tanto che Hux si augurerà che Kylo possa esplodere in tutta la sua rabbia, così da avere possibilità di successo. Una battaglia tra i due si risolverebbe con ogni probabilità molto male per lui".



Vi ricoridamo infine che Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche Daisy Ridley, Mark Hamill, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran, Carrie Fisher, Benicio Del Toro e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 13 dicembre.