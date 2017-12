Star Wars: Gli Ultimi Jedi non ha scene post credit, ma vale assolutamente la pena restare

In Star Wars: Gli Ultimi Jedi , come in tutte le altre pellicole della saga dinon ci sono scene dopo i titoli di coda, che anticipano il futuro ma, stavolta, restare varrà la pena. Volete sapere perché? La notizia contiene un'anticipazione enorme per i fan, occhio al rischio e anche al pericolo!

Attenzione possibile Spoiler

Se andrete a vedere il film uscito oggi in Italia, Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il nostro consiglio, che siate fan o meno della saga, è di restare per qualche minuto dopo la fine del film, quando iniziano a scorrere i titoli di coda. C'è qualcosa che vi farà letteralmente sciogliere il cuore, il tributo alla nostra adorata Carrie Fisher, la Principessa che adoriamo da sempre, l'eroina coraggiosa che non si è mai piegata davanti a nulla.

L'abbiamo persa alla fine dello scorso anno, non è ancora passato un anno dalla tragica scomparsa della Fisher e questo, nonostante non fosse previsto dalla storia, è il commiato della Principessa/Generale Leia Organa dalla saga della Galassia lontana, lontana. Chi vedrà il film, si renderà conto di quanto sia buffo il destino, e non diciamo altro.

Oltre alla dedica, che recita un toccante “In Loving Memory of our Princess: Carrie Fisher”, Rian Johnson, il regista della pellicola, ha dedicato all'attrice la premiere del film, alla quale, ovviamente, non ha potuto presenziare.

"Che la Forza sia Con Te, Carrie."

"Sinossi: Star Wars: Gli Ultimi Jedi porterà avanti le vicende narrate in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Il pubblico ritroverà sul grande schermo Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. A questi si aggiungeranno il premio Oscar® Benicio Del Toro, la candidata all’Academy Award® Laura Dern e la talentuosa Kelly Marie Tran."

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane.