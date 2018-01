Star Wars: Gli Ultimi Jedi non riesce a conquistare il box-office in Cina

Se speravate nel mercato cinese per far aumentare, ancora più a dismisura, l'incasso mondiale di, beh... vi deluderemo. Ilha confermato che il film, infatti, non è riuscito ad imporsi sul mercato cinese come sperato dalla

Lo Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson ha portato a casa soltanto 560,000 $ dalle anteprime nei cinema cinesi contro i 2.5 milioni incassati da Star Wars: Il Risveglio della Forza nel 2015. Secondo gli analisti, il film riuscirà ad incassare soltanto 5 milioni di dollari alla fine del primo week-end di programmazione in Cina.

A quanto pare, la pellicola è stata battuta al botteghino da una 'vecchia uscita', la commedia romantica cinese The Ex-File 3: The Return of the Exes. Sicuramente nulla di veramente imprevedibile, visto che il franchise non va moltissimo in Cina. Già nel 2015 la Cina non rispose molto bene a Il Risveglio della Forza e l'interesse verso la saga è diminuito a dismisura.

Niente di allarmante per la Disney, Rian Johnson e Lucasfilm. Il settimo episodio della saga, arrivato a dicembre nei cinema di tutto il mondo, ha già totalizzato 1.11 miliardi al box-office di tutto il mondo, e la sua corsa non è ancora terminata.