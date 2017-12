Star Wars: Gli Ultimi Jedi non piace al pubblico: peggior percentuale su Rotten Tomatoes

Missione fallita? Forse no, ma non è nemmeno del tutto riuscita. Perché- che ha iniziato la sua corsa al botteghino statunitense, dopo aver debuttato in alcuni mercati internazionali - non sta piacendo tantissimo al pubblico di tutto il mondo.

Secondo i primi pareri post-premiere e le successive recensioni della stampa, sembrava di trovarsi di fronte ad uno dei migliori film su Star Wars dai tempi de L'Impero Colpisce Ancora. Ed invece, a quanto pare, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è uno di quei casi in cui critica e pubblico non sono assolutamente d'accordo e, anzi, hanno pareri piuttosto discordanti.

Su Rotten Tomatoes il film si assesta su un 92% per quanto riguarda le recensioni positive della stampa americana ma lo score del pubblico dice tutta un'altra storia. Secondo i giudizi del pubblico, il film non supera il 56%, diventando il film della saga ad avere un consenso popolare più basso fino ad oggi. Per fare dei paragoni, Gli Ultimi Jedi ha una percentuale più bassa addirittura de La Minaccia Fantasma e L'attacco dei Cloni, due degli episodi prequel considerati 'peggiori' dai fan di lunga data del franchise.

Quel che è chiaro è che né la Lucasfilm né la Disney aspettavano un riscontro cosi pessimo tra i fan ed il pubblico, nonostante alla fine la pellicola dovrebbe finire per essere, in ogni caso, un grosso successo al box-office. La domanda ora è, alla luce di questo, la Lucasfilm continuerà a collaborare con Rian Johnson alla trilogia inedita su Star Wars?