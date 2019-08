Star Wars: Gli Ultimi Jedi non ha cambiato i piani per Episodio IX, parola di J.J. Abrams

Dopo l'uscita nelle sale di Star Wars: Il Risveglio della Forza in pochi si sarebbero aspettati l'arrivo di un sequel controverso come Gli Ultimi Jedi, il film con cui Rian Johnson ha diviso a metà gli spettatori nonostante l'ottima accoglienza da parte della critica.

Se J.J. Abrams con Episodio VII aveva puntato su una trama e un'atmosfera familiare ai fan della saga creata da George Lucas, il regista di Looper - a cui è stata affidata una trilogia di Star Wars originale in arrivo nei prossimi anni - ha invece portato su grande schermo una visione molto personale della galassia lontana lontana.

Proprio per questo, quando la Disney ha deciso di affidare nuovamente ad Abrams la regia di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, molti si sono chiesti come il regista avrebbe "rimediato" al cambio di rotta eseguito da Johnson con Episodio VIII.

Ebbene, stando a quanto confermato dallo stesso Abrams durante un'intervista con ET Canada, Gli Ultimi Jedi non ha modificato i piani previsti per il capitolo finale della Saga degli Skywalker.

"La storia che stiamo raccontando, la storia che abbiamo iniziato a concepire quando abbiamo fatto Il Risveglio della Forza è potuta proseguire" ha spiegato Abrams. "Episodio VIII in realtà non ha fatto deragliare ciò che avevamo già in mente."

Per scoprire cosa ci riserva Episodio XI dovremo attendere il prossimo 18 dicembre, quando il film sarà distribuito nelle sale italiane. Nel frattempo vi rimandiamo al recente teaser de L'Ascesa di Skywalker e alle nostre teorie sulla Rey malvagia.