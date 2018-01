Star Wars - Gli Ultimi Jedi: nelle nuove immagini anche Rey e Kylo Ren

Sulla pagina promozionale per la stagione dei premi de, sono comparse nuove immagini del film, tra cui l'epica battaglia con Rey e Kylo Ren nella sala del Leader Supremo Snoke. Nonostante non abbia ottenuto il successo al botteghino del suo predecessore,ha incassato circa un miliardo di dollari.

La segretezza intorno al film e le prime proiezioni che si sono svolte pochi giorni prima dell'uscita nelle sale, Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha l'opportunità di prepararsi adeguatamente per premi come i Golden Globes, i Critics' Choice Awards e lo Screen Actors Guild Awards.

Tuttavia, essendo uscito prima della fine dell'anno, la corsa per gli Oscar non è affatto compromessa e sul sito della campagna promozionale del film per l'Oscar Race sono state rilasciate dalla Disney delle nuove immagini del film.

Mentre alcune delle foto sembrano familiari perché già viste sin dal trailer, altre svelano qualcosa in più sulla trama del film.

La sequenza immortalata più significativa è quella della battaglia nella sala del Leader Supremo Snoke, con Rey e Kylo Ren. Tra gli scatti più belli anche quello di Carrie Fisher, per l'ultima volta nelle vesti di Leia Organa.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi comprende nel cast Mark Hamill, Adam Driver, Oscar Isaac, Daisy Ridley, John Boyega, Carrie Fisher e Domhnall Gleeson.

Il film è uscito nelle sale italiane lo scorso 13 dicembre.