Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nell'home video c'è la Versione "Solo Musica"!

è uscito oggi, in USA, per il download digitale e, nel prodotto, è incluso un contenuto bonus speciale, tutto incentrato sulla musica, secondo quanto annunciato via social dal regista Rian Johnson.

Il film uscirà anche in Blu-ray tra due settimane, e i fan desiderosi di godersi l'ingresso di Johnson nell'universo di Star Wars avranno l'opportunità di vedere una serie di extra che illumineranno ulteriormente la loro esperienza del film, e offriranno risposte a qualsiasi domanda dei fan.

Sia il download che il Blu-ray hanno una serie di extra, clip che esplorano il processo dietro alla realizzazione del film; inoltre, Lucasfilm sta "usando" l'uscita del Blu-ray per a generare entusiasmo intorno al documentario "The Director and the Jedi", del quale vi abbiamo parlato ieri.



Ci si potrà godere di tutto: dal commento del regista, alla visione di 14 scene eliminate che potrebbero rispondere alle domande di molti. Tutta la storia delle "divisioni" che ha suscitato la pellicola negli spettatori infatti, ha reso il release dei contenuti speciali particolarmente importante e atteso; si spera infatti che fornisca qualche dettaglio in più per dare unità alla narrazione, a molti sembrata "non convenzionale".

Johnson ha poi annunciato via Twitter che gli spettatori dell'home video avranno un'ulteriore sorpresa: una versione esclusivamente musicale del film. L'extra metterà in luce il lavoro del compositore John Williams, rimuovendo i suoni VFX, i dialoghi e il sottofondo. Williams ha confermato di aver firmato anche il contratto per Star Wars 9.

Nel tweet del regista leggiamo: "Rian Johnson ✔ @rianjohnson Gli ultimi Jedi è uscito oggi negli Stati Uniti per il download digitale, il Blu-ray arriverà in due settimane. Di tutte le particolarità che troverete, la mia preferita è piuttosto nascosta, quindi volevo farvi sapere qual è. Se acquisterete il ​​film online (o in blu-ray) avrete accesso ad una versione solo musicale di TLJ."

Che ne dite? Vi sembra interessate? Ditecelo nei commenti!