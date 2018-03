Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill rimpiange le sue critiche a Luke Skywalker

è tornato - ancora - a parlare di, del lavoro die della nuova versione di Luke Skywalker, che ora rimpiange di aver criticato a suo tempo.

In una recente intervista concessa a Entertainment Tonight, infatti, Hamill ha dichiarato di essersi pentito delle sue critiche al personaggio, all’epoca dei giorni precedenti l’uscita della pellicola nelle sale. Nell’intervista, l’attore parla anche del documentario contenuto nell’edizione home video del film, che esce in commercio in questi giorni, intitolato The Director and the Jedi. Qui, proprio Hamill esprime i suoi dubbi riguardo al ruolo di Luke Skywalker nel film di Rian Johnson, dubbi che rimpiange di aver confessato nell’intervista.

“Vorrei non l’avessero fatto. Vi dirò perché, sarebbe dovuto rimanere nel dietro le quinte. Queste sono dichiarazioni che sarebbero dovute rimanere segrete tra regista e sceneggiatore e io rimpiango di averle dette ad alta voce e in pubblico. L’ho già detto una volta visto il film nella sua interezza. Ha pregiudicato l’opinione del pubblico in modo ingiusto perché coloro a cui non è piaciuto il risultato adesso si aggrappano a quelle dichiarazioni, dicendo: ‘Visto? Anche Hamill l’ha odiato!’”.

Nelle ultime settimane, Mark Hamill ha fatto molto parlare di sé, soprattutto per i continui commenti legati alla pre-produzione di Star Wars: Episodio IX e ai suoi possibili sviluppi narrativi. Star Wars: Episodio IX, lo ricordiamo, sarà scritto e diretto da J.J. Abrams, che ha sostituito in corsa Colin Trevorrow dopo il licenziamento di quest’ultimo da parte della Lucasfilm.