Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill parla della reazione di Luke a un grande shock!

è disponibile in più formati home video (USA), completo di una manciata di scene cancellate che molti considerano importanti momenti che potevano assolutamente essere inseriti nella pellicola diretta da Rian Johnson. La notizia contiene spoiler.

In un'intervista rilasciata a IGN, Mark Hamill ha affrontato la questione di due scene cancellate di Luke Skywalker che, a suo avviso, avrebbero mostrato al pubblico un lato alternativo del maestro Jedi.

Una delle scene cancellate è un breve momento in cui Luke Skywalker si prende un attimo per sé stesso, dopo aver appreso della morte di Han Solo da Rey. Entrando nella sua capanna da solo, si vede Luke soffrire in silenzio la perdita del suo amico, prima che la scena tagli e porti al Generale Leia, che sembra anche lei essere in lutto, e Hamill ha spiegato perché crede che questo avrebbe mostrato un altro lato del suo personaggio:

"Sì, certo, perché mostra che Luke stava fingendo di fronte a Rey, e persino di fronte a Chewie; nascondeva loro che era amareggiato, un uomo distrutto. E penso che il fatto che si vedesse che lasciava uscire le sue emozioni mentre era da solo avrebbe avuto un impatto forte sul pubblico, perché avrebbe permesso di dare valore alla perdita di Han Solo, e ci avrebbe nuovamente mostrato come la pensava Luke. Ma succede sempre così nei film. Dici: "Oh, che mi dici di questa scena? Qui succede questo, qui quest'altro! Insomma, si cerca di regalare più emozioni possibile. E come dici tu, è stato abbastanza intenso che io fossi - [ridacchia] in grado di fare una passeggiata e andare a mungere quel gigantesco animale alieno ma non avessi il tempo di mostrare qualsiasi emozione umana? Nah, non abbiamo tempo per quello. Ma di nuovo, ripeto, non sono scelte mie."

Un'altra scena eliminata coinvolge Rey che rimprovera Luke dopo che l'ha presa in giro facendole credere che un villaggio di Cariking fosse stato attaccato, solo per farla andare in battaglia e scoprire che gli abitanti dell'isola erano, in realtà, nel bel mezzo di una celebrazione. Luke è divertito dalla situazione quando Rey torna, e Hamill ha discusso di come la scena permettesse al pubblico di vedere che il Maestro Jedi aveva ancora un buon senso dell'umorismo:

"Mi piaceva perché mostrava il suo senso dell'umorismo; quando torna e dice: 'Perché mi hai lasciato andare così senza dirmelo?' E io ridevo dicendole: "Correvi così forte!" Perché, insomma, ancora una volta, mostra un altro lato di lui. Perché nel film appare piuttosto serio e severo, quindi in quella scena dimostrava che, anche se ha una vena di velata cattiveria, ha anche, ancora, senso dell'umorismo."

Secondo voi queste scene avrebbero aiutato il pubblico a riconoscere Luke Skywalker? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.

Rian Johnson ha diretto e scritto Star Wars: Gli Ultimi Jedi e nella pellicola, il cast è formato, tra gli altri, da Dasy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Laura Dern, Kelly Marie Tran e Benicio del Toro.