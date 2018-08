Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill non ha ancora capito il comportamento di Luke

Mark Hamill pare avere ancora qualche dubbio sul comportamento tenuto dal suo personaggio, Luke Skywalker, in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Allerta spoiler.

Tutto il fandom di Star Wars era super entusiasta quando, alla fine di Episodio VII, si è visto il Cavaliere Jedi Luke: preannunciava straordinarie possibilità per il successivo capitolo della saga, Episodio VIII, diretto da Rian Johnson. Tuttavia, quando poi abbiamo visto il film, siamo rimasti interdetti (almeno alcuni tra noi).

Luke, il paladino della giustizia, il ragazzo pieno di speranza che avevamo lasciato nella trilogia originale, ora è un uomo adulto sfiduciato che non pensa più alla sua religione come a qualcosa che deve essere perpetrato nel tempo. Anzi: lui vuole mettere fine (con la sua dipartita), alla "casta" dei Cavalieri Jedi perché, secondo lui, hanno fallito in tutto.

Un fan, Cameron White ha chiesto via social all'attore che lo interpreta cosa pensi del comportamento di Luke con queste parole:

"Ma perché Luke si è lasciato così andare ne Gli Ultimi Jedi? Quali altri eventi lo hanno portato a prendere quella decisione? Da quello che abbiamo visto (in episodio VIII), Luke ha fatto un solo errore e ha mollato tutto. Non ha proprio alcun senso. Potreste aiutarmi a capire?"

E ha taggato sia Johnson che Hamill, il quale ha risposto così:

"Quando lo capirò te lo farò sapere."

Vedremo come proseguirà (e finirà) la saga degli Skywalker nel prossimo film dedicato, Episodio IX, che arriverà nel 2019, sempre intorno a Natale.