Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill e il Millennium Falcon. Video!

Nella notizia che segue ci sono delle anticipazioni su, Episodio VIII della saga di Guerre Stellari. Se non volete sapere di che si tratta, non proseguite con la lettura. Solo per chi ha visto il film!

Le riprese di Star Wars: Gli Ultimi Jedi sono state un'opportunità di vita che il cast e la troupe apprezzeranno per sempre, ma per il veterano della trilogia originale, Mark Hamill, che è tornato ad interpretare il suo ruolo iconico di Luke Skywalker, l'esperienza è stata particolarmente forte, sotto il punto di vista emotivo. E una delle scene del film che incarna il sentimentalismo nella forma più pura, è quella in cui il Maestro Jedi entra - per la prima volta da anni - nel Millennium Falcon.

Una speciale featurette, intitolata "A Closer Look: Mark's Last Day on the Millennium Falcon", racconta l'ultimo giorno di Hamill mentre esplora la nave dove si sono creati alcuni dei ricordi più belli di Luke. Dat pure un'occhiata!

Per Luke, il Millennium Falcon è pieno di tanti ricordi del passatom considerate le molte avventure che ha condiviso con la sorella Leia (Carrie Fisher) e il con il suo defunto cognato, Han (Harrison Ford). Per mille motivi diversi, non c'è atro simbolo, nella trilogia sequel, che evoca una reazione emotiva viscerale da parte del pubblico, più della vista del Millennium Falcon.

Ora che Han e Luke se ne sono andati, la Resistenza si è rifugiata nel vecchio "rottame", e da lì, presumibilmente, proverà a riaccendere la scintilla della speranza nella galassia, così da abbattere il terrore che sta spargendo ovunque il Primo Ordine. La Resistenza potrebbe essersi ridotta ulteriormente di dimensioni, dopo la Battaglia di Crait, ma come disse Luke, "La Ribellione è rinata oggi. La guerra è appena all'inizio. E io non sarò l'ultimo Jedi."

"In Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Lucasfilm, la saga degli Skywalker continua, mentre gli eroi di Il risveglio della Forza si uniscono alle leggende galattiche in un'avventura epica che sblocca misteri secolari della Forza e rivela sconvolgenti segreti del passato."

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è disponibile in Digital HD e arriva in DVD, Blu-ray and 4K Ultra HD Blu-ray il 27 marzo 2018. (USA)