Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill difende Kelly Marie Tran dagli attacchi razzisti!

L'eroe è eroe dentro e fuori lo schermo. E Mark Hamill sa come farsi rispettare. Ha infatti postato una foto sul suo profilo Facebook ufficiale, dove difende la co-star Kelly Marie Tran, protagonista in Star Wars: Gli ultimi Jedi, dagli attacchi razzisti che ha subito recentemente.

L'attrice - lo abbiamo riportato in una notizia di qualche giorno fa - è stata vittima di cyber-bullismo recentemente. I suoi follower su Instagram (chiaramente non i fan), hanno scritto qualche post davvero poco carino nei suoi confronti, e a chiaro sfondo razzista.

Questi messaggi erano così tanti e così insistenti che Kelly Marie Tran ha dovuto cancellare tutti i suoi post dall'account Instagram, per non leggere più tutte quelle cattiverie. E Mark Hamill ha postato una foto, che vedere in calce alla news, nella quale scrive come caption: "Cosa c'è da non farsi piacere qui? Fatevi una vita!"

E la foto in questione mostra lui abbracciato alla Tran che sorride contenta. Speriamo che i trolloni di internet smettano con queste insulse e vigliacche "bravate". Il film Star Wars: Gli Ultimi Jedi può piacere o meno, come pure la performance della Tran (o, piuttosto il suo personaggio), ma di certo nessuno merita la gogna "social" perché non solo è "globale" ma anche molto poco virtuale, quando le manifestazioni di disapprovazione scadono negli insulti e/o nella violenza verbale.

Dovremmo comunque rivedere il personaggio di Kelly Marie Tran in Star Wars IX.