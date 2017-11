Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Luke e Rey combattono nel nuovo poster Dolby Cinema!

E' appena uscito un nuovo poster di Star Wars: Gli Ultimi Jedi , A rilasciarlo è Dolby Cinema e, nell'immagine, guardando attentamente, potremmo avere un accenno di un combattimento tra, durante - forse - l'addestramento ad

Il poster promozionale mantiene i colori rossi di quelli usciti ultimamente e, seppure non offra tantissimi dettagli diversi rispetto al passato, c'è una piccola immagine che potrebbe riferirsi al training di Rey (Daisy Ridley) sull'isola dove è andato in esilio Luke (Mark Hamill). Il "disegnino" si trova sotto al braccio destro della foto gigante di Rey stessa. Magari non è molto, ma è un dettaglio in più.

Vi piace questa nuova versione promo di Star Wars: Gli ultimi Jedi? Ditecelo nei commenti qui sotto.

La pellicola, diretta da Rian Johnson, arriva in Italia a partire dal prossimo 13 dicembre.