Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Luke e il Millennium Falcon nel nuovo spot TV

La Disney ha diffuso in streaming ancora un altro spot televisivo per, dove stavolta vediamo Luke Skywalker di nuovo all’interno del Millennium Falcon.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman, con J.J. Abrams, Tom Karnowski e Jason McGatlin in qualità di produttori esecutivi. Daisy Ridley riprende i panni di Rey in questo nuovo episodio, al fianco di Adam Driver (Kylo Ren) e Mark Hamill (Luke Skywalker). Nel cast torneranno anche John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o e la recentemente scomparsa Carrie Fisher; tra le new entry Laura Dern e Benicio Del Toro.

Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 13 dicembre. Seguirà Star Wars: Episodio IX, diretto nuovamente da J.J.Abrams. Su queste pagine anche lo spot dedicato a Rey.