Star Wars: Gli Ultimi Jedi: Laura Dern ci svela un segreto incredibile sul suo personaggio

L'attrice che nell'ottavo episodio della saga diinterpreta il Vice Ammiraglio Holdo, Laura Dern, parla della sua parte e delle peculiarità del suo personaggio. Curiosi? Occhio alle anticipazioni, però!

Beh, fate bene! Perché, da stessa ammissione della Dern, pare proprio che il Vice Ammiraglio Holdo sia sensibile alla Forza!

Spesso, i personaggi che hanno sensibilità alla Forza sono piuttosto espliciti nel dichiarare le proprie opinioni. Questo è il motivo per cui è sorprendente apprendere che Holdo ci ha effettivamente nascosto questa cosa. Lei, oltre a dire la famosa frase "Che la Forza sia con Te" in Episodio VIII, altro non fa. Non c'era nulla cioè nel film, che indicasse che la Holdo fosse sensibile alla Forza. Tuttavia, questo è un elemento chiave elaborato dalla Dern, da Rian Johnson e da Kathleen Kennedy nel backstage.

Parlando con EW, l'attrice ha "sganciato la bomba", ecco cosa ha raccontato:

"Nella loro mente e nella loro comprensione della storia di origine, sappiamo che lei era una vera ribelle nella Resistenza, e nella nostra cultura potremmo averla definita una hippie. Ma desiderava la pace e fare la rivoluzione in quel modo; inoltre voleva essere addestrata e guidata da Leia, che le insegnava tutto ciò che sapeva. Voleva salire nelle fila per sostenere la missione di Leia, ma aveva anche un altro lato, che coinvolge l'uso della Forza ".

Questo sviluppo è molto importante nel collegare Holdo a uno dei temi principali del film. Come Luke dice a Rey su Ahch-To, la Forza non ha solo il compito di sollevare rocce o controllare le persone. È molto più di un superpotere, e ci sono una varietà di modi per utilizzarla. Nelle parole della Dern, Holdo voleva "proteggere la Forza" e lo fa emergendo in qualità di leader della Resistenza.

Forse è questo il motivo per cui ha mantenuto un atteggiamento così equilibrato e tranquillo mentre Raddus veniva inseguito dal Primo Ordine. La Forza stava guidando la Holdo in un modo in cui molti dei suoi subordinati (incluso Poe Dameron) non potevano capire. E, come nota EW, il legame del Vice Ammiraglio Holdo con la Forza le ha permesso di essere totalmente in pace mentre compie la sua audacissima e finale manovra.

Con Holdo ormai morta nella saga, sarà interessante vedere se il personaggio sarà esplorato, in uno qualsiasi degli altri materiali canonici. La genesi della sua amicizia con Leia è stata dettagliata nel romanzo Leia: Princess of Alderaan di Claudia Gray, ma ci sono diversi decenni tra quella storia e Gli Ultimi Jedi, che potrebbero valere la pena di essere raccontati. La Dern stessa è desiderosa di saperne di più sul passato di Holdo, quindi forse Lucasfilm la riporterà in qualche modo la storia piùavanti.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è ora disponibile in digitale e Blu-ray.