Star Wars: Gli Ultimi Jedi: La sala del Trono di Snoke è stata ispirata da Twin Peaks!

Sembra proprio che la rossa sala del trono del villain di, sia stata ispirata dal capolavoro televisivo di David Lynch, Twin Peaks

La sala del trono di Snoke è intimidatoria, anche se non raggiunge i livelli di quella storica di Palpatine. Ecco a cosa si è ispirato il regista Rian Johnson per questo ambiente così importante in Episodio VIII. La stanza è rossa, come la Red Room di Twin Peaks, la ricordate? Ed è a questo programma che si è ispirato Johnson, alla serie cult di Lynch!

L'influenza, nei dettagli ce la spiega il Design Supervisor, Kevin Jenkins nel libro The Art Of Star Wars: Gli Ultimi Jedi:

"Ho pensato: come reinventiamo la sala del trono per Gli Ultimi Jedi?. E l'ho detto a Rian (Johnson). Lui ha risposto che non voleva reinventare la sala del trono perché era una cosa che era già stata fatta. Usava sempre le parole "organico" e "teatrale". Poi una cosa che è venuta fuori è ci che sarebbero dovute essere queste pesanti colonne rosse. E' una cosa alla Ran/Kurosawa, influenze samurai, cioè. E anche se Rian non ha mai menzionato la Black Lodge di Twin Peaks - la stanza rossa, cioè - noi, al dipartimento artistico, ci abbiamo pensato eccome!"

Che ne pensate?

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi vede un cast formato da Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern and Benicio Del Toro.

Episodio VIII è attualmente in programmazione al cinema!