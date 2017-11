Star Wars: Gli Ultimi Jedi: L'Ammiraglio Holdo di Laura Dern vista da vicino!

Star Wars: Gli ultimi Jedi arriva al cinema nelle nostre sale, a partire dal prossimo. Adesso possiamo vedere l', interpretato da, un po' più da vicino.

L'attrice che interpreta il personaggio è stata intervistata da ELLE, ed ecco cosa ha detto del fatto che, tra Leia, Rey e Holdo, la pellicola diretta da Rian Johnson è un'apoteosi di femminilità al potere:

"Come un gruppo, e come una tribù, le persone coinvolte nella produzione di questi film sono profondamente legate ai propri personaggi femminili. Sarà bellissimo da vedere per io bambini e per le ragazze."

Sui dettagli riguardo il personaggio di Holdo, ha detto, sempre mantenendo il riserbo:

"Il segreto che la avvolge è il bello del personaggio stesso: cercare di immaginare quale sia il rapporto dell'Ammiraglio Holdo con tutti i personaggi della Saga è divertente! Quello che posso dire è che le cose si riscaldano subito all'interno della Resistenza. Un'armata molto piccola dovrà subire una grandissima pressione ed è stato affascinante per me, interpretare questo ruolo e trovarmi al centro di questa situazione."

Curiosi? Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in sala il 13 dicembre prossimo.