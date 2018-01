Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Kylo Ren si classifica tra i migliori villain di sempre!

, villain della trilogia del sequel di Star Wars, è stato votato come settimo cattivo cinematografico di tutti i tempi dai lettori della rivista Empire. Il personaggio è stato presentato ne Il Risveglio della Forza ed è interpretato da Adam Driver

L'ex Ben Solo è considerato una delle figure più sfumate nella tradizione di Star Wars, caratterizzata dal suo tumulto interiore mentre lotta tra i lati chiaro e oscuro della Forza.

Molti film di successo di oggi, anche nell’acclamato Marvel Cinematic Universe, tendono a "mancare" sul fronte dei "cattivi". Fortunatamente, questo non è stato il caso per i nuovi film di Star Wars, visto che Kylo Ren è probabilmente il miglior antagonista cinematografico dai tempi del Joker di Heath Ledger. A quanto pare, molti spettatori sono d'accordo con questa valutazione, credendo che Ren sia effettivamente uno dei migliori villain cinematografici mai concepiti.

L'ultimo numero di Empire include infatti i risultati di un sondaggio per definire chi siano i migliori cattivi del cinema. Kylo Ren si è piazzato al settimo posto, davanti a memorabili villain come Anton Chigurh, Voldemort e lo Xenomorpho di Alien. Pochi si lamenteranno di quelli che sono finiti davanti a Kylo: Darth Vader, il Joker di Ledger, Loki, Hans Gruber, Hannibal Lecter e Hans Landa. Nella top 10, ci sono quattro premi Oscar. Un terzo cattivo di Star Wars, l'Imperatore Palpatine, è arrivato quindicesimo nella lista.

Empire ha lanciato il sondaggio il 15 dicembre 2017, proprio quando Gli Ultimi Jedi era appena uscito. Ciò significa che è possibile che Il Risveglio della Forza sia contato di più per il risultato finale, anche se le sue azioni in Episodio VIII (in particolare, l'uccisione del leader supremo Snoke) hanno senza dubbio contribuito.

Anche se la votazione si fosse svolta durante l'estate, Kylo avrebbe comunque avuto ottime chance di piazzarsi nella top ten. Al suo ingresso nella saga, ordinò l'omicidio di persone innocenti, torturò i prigionieri con la Forza e uccise Han Solo. Non avrebbe mai veramente rivaleggiato contro Darth Vader, ma era chiaramente una delle parti più memorabili de Il Risveglio della Forza.

Sarà interessante vedere come J.J. Abrams sceglierà di risolvere l'arco di Kylo in Episodio IX. L'argomento della redenzione del personaggio è stato un punto caldo di discussione negli ultimi due anni, ma anche il generale Leia crede che suo figlio sia ormai perso.

Curiosamente tuttavia, Gli Ultimi Jedi ha mostrato che Kylo non è stato in grado di uccidere sua madre, nonostante l'omicidio di suo padre e il tentativo di fare lo stesso con suo zio. La perdita di Leia potrebbe avere un forte impatto sulla psiche di Kylo quindi, ​​non solo sugli eroi della Resistenza. Il finale della trilogia si stava inizialmente concentrando su Leia, quindi speriamo che ci sia un modo per mantenere la sua presenza nel film, nonostante non possa esserlo fisicamente.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è ancora in programmazione al cinema.