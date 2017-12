Star Wars - Gli Ultimi Jedi: Kylo Ren ha un look inedito nella nuova concept art

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è finalmente disponibile al cinema e ora che la maggior parte dei fan ha avuto l'opportunità di vedere il film lo scorso week-end, in queste ore è stata rilasciata una concept art con un Kylo Ren dal look inedito e diverso da quello mostrato nel film di, ottavo episodio della saga ideata da

L'immagine mostra Kylo Ren senza maschera, che sfoggia una cicatrice che scorre lungo la tempia sinistra, in una posizione diversa rispetto a quella che vediamo nel film. Inoltre il suo abbigliamento è più classico, imperiale, completamente nero e con un mantello più prominente. La novità maggiore riguarda la capigliatura, completamente rasata: un look decisamente diverso rispetto a quello visto in Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi.

Inoltre è stata diffusa un'altra artwork di Gli Ultimi Jedi, dove si vede la sequenza sul pianeta casinò di Canto Bight, con le creature simili a cavalli conosciute come Fathiers.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è diretto da Rian Johnson e comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio del Toro.

Il film è uscito nelle sale cinematografiche il 13 dicembre. Nel week-end d'esordio negli Stati Uniti il film ha incassato 220 milioni di dollari.

Il prossimo capitolo, Episodio IX, ultimo di questa nuova trilogia, arriverà al cinema nel dicembre 2019 e vedrà il ritorno di J.J. Abrams.