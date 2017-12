Star Wars: Gli ultimi Jedi, Kelly Marie Tran difende Rose dalle aspre critiche dei fan

Condi dollari, l'amato-odiato Star Wars: Gli ultimi Jedi dicontinua la sua corsa al box-office, mentre la discussione sulla buona o cattiva riuscita del film impazza ancora in rete e molte delle critiche vengono mosse verso una delle new entry, Rose, interpretata da

Intervistata allora da Digital Spy, la stessa Tran ha voluto rispondere alle aspre critiche negative che hanno coperto la sua Rose, soprattutto relative al suo "non far nulla". Queste le parole dell'attrice: "In realtà ha evitato che quattro disertori della resistenza rubassero altrettanti pods per fuggire. Ha aiutato nello sviluppo di un piano che ha poi permesso alla resistenza di scappare dai laser del Primo Ordine. Ha convinto un grasso stalliere di Canto Bight a lasciar fuggire sia lei che Finn. E infine ha anche condotto un'indagine sulla scorte essenziali per la Resistenza su Crait e ha salvato Finn da una fine miserabile in una missione dagli esiti irrilevanti".



E poi chiude: "Per un personaggi che non ha fatto nulla, bisogna ammettere che è impressionante. Davvero impressionante". Insomma, lei come molti fan non ci stanno a lasciar correre alcune critiche forse dettate più dal dissenso generale nei confronti di un film di rottura. Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi è attualmente in proiezione in tutte le sale d'Italia.