Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Kathleen Kennedy rivela cosa si aspetta dal film

Star Wars: Gli Ultimi Jedi non è atteso solo dai fan, evidentemente! La Presidentessa della Lucasfilm,, rivela cos'è che aspetta lei, con ansia, della pellicola diretta dache arriva in sala il 13 dicembre.

La storia che ha portato Johnson sullo schermo, rivela la presidentessa, è interessante e lei vuole vedere le dinamiche tra i personaggi, come sia riuscito cioè il regista a trovare un bilanciamento tra i personaggi vecchi e quelli nuovi:

"Penso che abbia fatto un lavoro eccezionale prendendo questi nuovi personaggi e alcuni di quelli vecchi - che portano con sé una storia importante - e portandoli in questa nuova direzione. Non risponderà a tutte le domande in questo film. Ma ad alcune risponde e lo fa in un modo molto bello e al contempo provocatorio e credo che ci saranno alcune sorprese che il pubblico proprio non si aspetta per niente!"

Naturalmente, la Kennedy è anche curiosa di vedere come la storia evolverà dopo quel che accadrà in Episodio IX:

"Siamo al tavolo di lavoro proprio in questi giorni per programmare i prossimi dieci anni di Star Wars e stiamo cercando di capire in che direzione muoverci con le storie da raccontare. Le storie dopo Episodio IX con questi nuovi personaggi: Rey, Poe, Finn, BB-8."

Poiché, come da stessa ammissione della presidentessa, le possibilità di sviluppo delle storie ambientate nella Galassia lontana, lontana sono infinite, ci aspettiamo di vedere davvero molto, molto di più negli anni a venire.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, arriva al cinema in Italia a partire dal prossimo 13 dicembre.