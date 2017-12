Star Wars: Gli Ultimi Jedi, a John Boyega è mancato molto Harrison Ford!

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è l'ottava avventura dell'universo di Guerre Stellari e uno degli attori che la interpreta,, ha parlato di quanto gli sia mancato lavorare con

Han Solo in Episodio VIII non ci sarà e l'attore che lo interpretava (che lo ha interpretato per anni, anni e anni) è mancato tantissimo al suo "buddy" Finn, interpretato da John Boyega. Pare infatti che i due fossero molto legati sul set e che si sia anche instaurato un bel rapporto d'amicizia.

Parlando con Jimmy Fellon al Tonight Show, Boyega ha parlato proprio di questo argomento; inoltre, ha rivelato quali saranno le prime parole di Finn una volta che aprirà finalmente gli occhi in questo nuovo capitolo della saga:

"Mi è mancato, assolutamente. E' una cosa strana andare a fare il film successivo e sapere che Harrison Ford non ci sarà. Han Solo non ci sarà. Affrontare la realtà della morte di Han Solo è una cosa assurda, da pazzi. Ma ogni volta che lo rivedo è una cosa fantastica."

Il Risveglio della Forza si conclude con Finn che cade in coma dopo essersi confrontato con Kylo Ren e Boyega adesso rivela le prime parole che pronuncia il personaggio:

"Finn si sveglia pensando di essere ancora alla fine del primo film. Pensa di essere nella foresta innevata ancora in lotta contro Kylo Ren e le prime parole che dice sono... "Rey"... Una parola, quando si sveglia. Pensa di essere ancora in azione, dunque ha molto da recuperare!"

Qui postiamo anche il video dell'intervista rilasciata al Tonight Show.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gi Ultimi Jedi vede nel cast: Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Laura Dern, Kelly Marie Tran e Benicio del Toro.

Star Wars: Episodio VIII, al cinema dal 13 dicembre.