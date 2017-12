Star Wars: Gli Ultimi Jedi incassa altri 43 milioni di lunedì e sfiora quota 500 milioni

Walt Disney e Lucasfilm possono gioire nuovamente grazie ad altri 43 milioni di dollari incassati danella giornata di lunedì.

Il film di Rian Johnson ha registrato un incasso in patria di circa 21.6 milioni, a cui ne vanno aggiunti altri 22.2 milioni racimolati nei mercati internazionali. Totale: 43.8 milioni di dollari di lunedì, che portano il totale casalingo a 241.6 milioni e quello estero a 253 milioni, per una cifra globale di 494.6 milioni.

Di seguito il resoconto di quanto ha incassato il film in ogni mercato estero. Si nota subito l’assenza della Cina, dove il film esordirà il prossimo 5 gennaio.

UK $41.7M

Germany $25.4M

France $20.1M

Australia $17.8M

Japan $16.6M

Spain $9.0M

Russia $8.9M

Brazil $8.2M

Italy $7.6M

Mexico $7.5M

Sweden $6.4M

Korea $5.5M

Poland $5.3M

Denmark $4.3M

Other $68.7M

Total $253.0M

Scritto e diretto da Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman, con J.J. Abrams, Tom Karnowski e Jason McGatlin in qualità di produttori esecutivi. Daisy Ridley riprende i panni di Rey in questo nuovo episodio, al fianco di Adam Driver (Kylo Ren) e Mark Hamill (Luke Skywalker). Nel cast torneranno anche John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o e la recentemente scomparsa Carrie Fisher; tra le new entry Laura Dern e Benicio Del Toro.

Il film è nelle sale cinematografiche italiane dallo scorso 13 dicembre.