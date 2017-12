Star Wars: Gli Ultimi Jedi: in una sala IMAX mancava l'audio, spettatori in rivolta!VIDEO

Alcuni sfortunati fan diamericani, hanno avuto un problema alla prima di " Gli Ultimi Jedi ", e non sono stati zitti e buoni! Nella saladove erano andati per vedere il film di, mancava l'audio e... Beh, è dovuta intervenire la polizia!

C'è stato una enorme disturbo nella Forza il giorno della prima USA: in una sala IMAX di Burbank, CA, ad un certo punto la polizia è stata chiamata per sopire un'orda di fan di Star Wars in irosa rivolta.

Dopo mesi di attesa e ore di coda, gli sfortunati acquirenti dei biglietti della prima di Star Wars: Gli Ultimi Jedi -che si è tenuta al teatro IMAX di Burbank - si sono trovati davanti ad uno schermo che proiettava immagini prive di audio per via di problemi tecnici.

Si è creato quasi un pandemonio perché il cinema, per impossibilità o per rifiuto (non lo si sa per certo), non ha accettato la richiesta dei clienti di riavviare la proiezione; per questo, uno dopo l'altro, uno più arrabbiato dell'altro, gli spettatori si sono recati tutti nella lobby per protestare con i responsabili. E non l'hanno fatto senza riprendere tutta la scena in live stream, naturalmente!

Infatti i primi ad accorgersi di quanto stesse accadendo sono stati proprio alcuni utenti Twitter, che hanno visto la scena in diretta.

Il video che trovate postato nel nostro articolo è stato inserito online dall'utente YouTube, Lynly Ehrlich, e mostra alcuni dei momenti chiave dell'irosa protesta, quando si chiedeva a gran voce di ricominciare la proiezione del film dal principio, cioè.

L'utente Twitter Isaias Rodriguez, ha invece cinguettato: "AMC offriva due opzioni: 1 - ci si poteva spostare in un'altra sala dello stesso cinema ma senza la proiezione IMAX, 2 - si poteva decidere di vedere la pellicola il giorno seguente, in un altro cinema AMC, ma agli orari da loro stabiliti."

Evidentemente le opzioni non hanno in alcun modo soddisfatto le aspettative della clientela, che si è irata al punto che, alla fine, è stata chiamata la polizia per placare i bollenti spiriti.

Voi come avreste reagito se vi fosse accaduta una cosa del genere?

Cast di Star Wars: Gli Ultimi Jedi: "Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. A questi si aggiungeranno il premio Oscar® Benicio Del Toro, la candidata all’Academy Award® Laura Dern e la talentuosa Kelly Marie Tran."

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è in sala in Italia.