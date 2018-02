Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Il romanzo svela le origini di Snoke e i legami con Luke

Guardando a ciò che ci è stato raccontato in, è giusto dire che ci saremmo probabilmente aspettati di sapere qualcosa in più sulle origini dele su come sia collegato a personaggi come Luke Skywalker e l'Imperatore Palpatine. Sfortunatamente, il film non ha fatto per nulla luce su questo aspetto.

Molti fan di Star Wars sono rimasti insoddisfatti da questo punto di vista da Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Tuttavia un nuovo rapporto rivela che nel romanzo, al quale ha contribuito anche Rian Johnson, svela alcuni interessanti dettagli sul personaggio.

Sembra che Snoke sia entrato in contatto con Luke quando quest'ultimo era alla ricerca delle conoscenze Jedi. Non è chiaro se questo incontro sia avvenuto di persona o tramite la Forza ma a quanto si dice finì per far provare a Snoke un profondo rispetto per il Maestro Jedi.

Snoke nel frattempo sapeva usare la Forza sin dalla tenera età e l'ha usata per vedere il suo oscuro futuro, qualcosa che probabilmente l'ha messo in contrapposizione con Luke Skywalker. Inoltre Snoke era così potente da poter nascondere la sua esistenza all'Imperatore e usò l'Operazione Cenere per prendere il controllo del Primo Ordine e dell'Impero. La sua ascesa fu comunque inaspettata e non il frutto di un piano preciso, e anche lui rimase spiazzato.

Lo stesso governo imperiale, sopravvissuto alla Battaglia di Jakku, non si aspettava la sua salita al potere.

Il romanzo uscirà settimana prossima quindi probabilmente vedremo svelati altri dettagli in merito a Snoke e non solo.