Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Hot Toys presenta la nuova action figure di Leia

Hot Toys ha svelato una nuova action figure di Leia Organa in occasione di, distribuito in Europa e negli Stati Uniti da Sideshow. Mentre il film ha ricevuto recensioni contrastanti da parte dei fan, tutti sembrano concordare sul fatto che la compiantaabbia emozionato con la sua ultima performance sul grande schermo.

Dal suo debutto nella trilogia originale nel film del 1977 come la giovane principessa pronta a rischiare la vita per l'Alleanza Ribelle, Leia è diventata il generale della Resistenza. In Il Risveglio della Forza vediamo Leia affrontare la perdita verso il lato oscuro di suo figlio Han Solo, Ben, ora noto come Kylo Ren. In Gli Ultimi Jedi vediamo invece Leia assumere un ruolo più importante, principalmente coinvolta nella trama con il pilota Poe Dameron nella lotta al Primo Ordine.

Grazie a Hot Toys i fan di Star Wars possono avere l'action figure di Leia. La cifra da collezione è di 220 dollari e presenta un vestito molto elegante, un blaster, mani intercambiabili, e i gioielli che Leia indossa nel film, tra cui braccialetti e anelli.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è diretto da Rian Johnson e comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Kelly Marie Tran, Benicio del Toro e Laura Dern.