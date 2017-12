Star Wars: Gli ultimi Jedi, i gioielli di Snoke ne rivelerebbero il passato?

Insieme all'identità dei genitori di), una delle curiosità che sin dahanno ammorbato i fan è stata quella relativa alla vera identità del), il tirannico sovrano del Primo Ordine e Maestro di

[ATTENZIONE, GROSSI SPOILER A SEGUIRE]

Così, mentre il regista Rian Johnson ha in realtà voluto rompere con quanto fatto da J.J. Abrams, facendo morire Snoke proprio in Star Wars: Gli ultimi Jedi -attualmente nelle sale- senza rivelarne il passato, è in realtà oggi il Visual Dictionary del film a rivelare alcune novità intriganti sul Leader del Primo Ordine, partendo dal suo anello.

Innanzitutto viene ribadito come non appartengo in alcun modo alla discendenza Sith, spezzata con la morte di Darth Vader, ma come tuttavia sia molto potente nel Lato Oscuro della Forza. Le sue origini pare trovino radici nelle regioni sconosciute della Galassia, e un recente romanzo tie-in sottolinea come anche le sue Guardie Pretoriane arrivino dallo stesso Pianeta di Snoke, così da dare peso alla teoria delle regioni esterne. Ma cosa c'entra allora l'anello?



Il gioiello parrebbe realizzato in ossidiana, estratta giusto dalla catacombe sotto il castello di Darth Vader, su Mustafar. Nello stesso anello sono incisi dei glifi dei Dwartii, i quattro saggi che fungevano da controversi legislatori e filosofi sin dai primi inizi della Repubblica Galattica. Questi erano Breeta, Faya, Sistros e Yanjon, gli stessi a cui erano dedicate le statue nell'ufficio del cancelliere Palpatine ne L'Attacco dei Cloni e per i quali il futuro Imperatore nutriva un particolare interesse. Specie Breeta era un grande studioso del Lato Oscuro della Forza, e una nuova teoria indicherebbe proprio Snoke come Breeta. Certo, questo significherebbe un'età superiore ai 1000 anni, ma spiegherebbe perfettamente il suo corpo avvizzito, ferito e contorto.



Ma è certo che, trattandosi di una semplice teoria, Snoke potrebbe semplicemente essere uno dei tanti arrivati dopo Palpatine e salito al potere in un momento di crisi e di vuoto. Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi è attualmente in tutte le sale italiane.