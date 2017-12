Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha già superato i 100 milioni di dollari nel mondo

Nei suoi primi due giorni di programmazione,ha già oltrepassato il traguardo dei 100 milioni di dollari di incasso a livello globale.

Nei 48 mercati esteri in cui è stato distribuito, ovvero al di fuori degli Stati Uniti, il film di Rian Johnson ha ottenuto un guadagno complessivo pari a 60.8 milioni, che aggiunti agli incassi delle anteprime americane del giovedì hanno portato a un totale internazionale di 105.8 milioni di dollari. L’ottavo episodio della saga ha aperto al primo posto in quasi tutti i Paesi (escluse le sole Corea e Turchia) ed è già del 63% oltre gli incassi di Rogue One: A Star Wars Story, anche se del 25% inferiore a Il Risveglio della Forza.

I mercati esteri in cui si sono registrate le cifre più elevate sono stati Regno Unito ($10.2 milioni), Germania ($6.1 milioni), Francia ($6 milioni), Australia ($5.6 milioni) e Brasile ($2.5 milioni).

In attesa di conoscere i primi risultati anche sul mercato statunitense (nelle cui sale il film approda oggi), potete leggere la nostra recensione. Inoltre, è notizia dell’ultim’ora secondo cui il cameo dei principi di Inghilterra, effettivamente girato, sarebbe stato tagliato in sede di montaggio. Intanto, Johnson è già al lavoro sulla programmata nuova trilogia di Star Wars, con personaggi completamente nuovi.