Star Wars - Gli Ultimi Jedi: i flashback aggiunti all'ultimo minuto

Il regista di Gli Ultimi Jedi,, ha rivelato che una serie flashback inseriti nel film, molto importanti a livello narrativo, sono stati inseriti in sceneggiatura all'ultimo. La pellicola è attualmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e nel primo week end di programmazione ha incassato 220 milioni solo negli USA.

Nel libro The Art of Star Wars: The Last Jedi, Rian Johnson ha parlato del processo di scrittura dei flashback, diventato solo in seguito parte della sceneggiatura:"I tre flashback in Gli Ultimi Jedi sono stati aggiunti in ritardo. Sono stati una delle ultime cose che sono entrate nella sceneggiatura prima d'iniziare le riprese. Volevo qualcosa di più definito, che potesse effettivamente mostrare cosa accadde tra Luke e Kylo. Non volevo fare un unico grande flashback. Ecco perché un flashback che si ripete tre volte. In definitiva, l'unico a mentire è Luke, nel primo flashback, dove omette il fatto che avesse una spada laser in mano. Kylo fondamentalmente sta dicendo la verità sulla sua percezione del momento."

Questa rivelazione è stata un duro colpo per Rey, cresciuta con il mito dei Jedi e di Luke Skywalker. Per lei, Luke era un eroe da ammirare ma in realtà incontrarlo ha drasticamente cambiato la sua percezione. Ed è stato allarmante per la ragazza scoprire che l'uomo che ha salvato Darth Vader ha rinunciato al proprio nipote. Tanto da ispirarla a cercare di convertire lei stessa Ben Solo.

Percependo il caos interiore di Kylo Ren, Rey credeva che ci fosse una possibilità di redenzione per lui, per dare una speranza alla Resistenza. Tutto questo rende la narrazione ancora più potente e stratificata.

Rey lascia Ach-To senza Luke e sarebbe stato interessante vedere come sarebbe stata percepita la situazione senza i flashback nella storia, che rendono l'arco narrativo di Luke ancora più interessante, culminato con il suo sacrificio per la sopravvivenza della Resistenza.