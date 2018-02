Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il film di Rian Johnson ha vinto il premio AARP!

ha vinto il premio AARP come "Best Movie For Grownups" - miglior film per anziani - la scorsa notte. Alla cerimonia c'era Mark Hamill.

Grazie al trailer di "Solo" che è stato finalmente rilasciato durante il Super Bowl di quest'anno, il mondo del cinema ha già spostato l'attenzione al prossimo film antologico con Alden Ehrenreich protagonista. Tuttavia, Gli Ultimi Jedi, a solo 2 mesi dal rilascio, ha già qualcosa da dire a livello di premi e red carpet.

Poiché che l'AARP è un'organizzazione dedicata ad arricchire la vita di chi è in pensione o prossimo al pensionamento, è naturale che la loro cerimonia di premiazione si concentri esclusivamente sui film "il cui lavoro ha una particolare rilevanza per un pubblico over 50". I precedenti vincitori di questo prestigioso premio includono Loving (lo scorso anno) e 12 Anni Schiavo (nel 2014).

Il vincitore del 2018 del premio Best Movie For Grownups di AARP è, dunque, nientemeno che Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Luke Skywalker & co. hanno battuto la concorrenza di Get Out, Lady Bird, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri e La Forma dell'Acqua. Il premio è stato consegnato al duo in rappresentanza di Star Wars, Mark Hamill e Kelly Marie Tran, durante la cerimonia della scorsa notte al Beverly Wilshire Hotel. I vincitori sono selezionati dagli editori della rivista AARP.

"Star Wars: Gli Ultimi Jedi porterà avanti le vicende narrate in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Il pubblico ritroverà sul grande schermo Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. A questi si aggiungeranno il premio Oscar® Benicio Del Toro, la candidata all’Academy Award® Laura Dern e la talentuosa Kelly Marie Tran."