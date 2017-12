Star Wars - Gli Ultimi Jedi: il film entra nella campagna promozionale per l'Award Season

La Disney ha aggiuntoalla sua pagina For Your Consideration, che illustra come spingerà l'ultimo progetto di LucasFilm nell'imminente Award Season. Durante la prima parte della stagione dei premi, Episodio VIII era assente, perché fino a sabato scorso non era stato ancora proiettato in anteprima per i critici.

Ora tuttavia la storia è cambiata radicalmente. Le reazioni immediatamente entusiaste e i grandi elogi ricevuti fanno pensare ad un grande esordio al botteghino per la pellicola di Rian Johnson. Lo Studio è sicuramente fiducioso.

Il sito Disney's Guild Awards 2017 è stato aggiornato per includere un elenco di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, chiedendo alcune considerazioni ai fan per ogni categoria in cui sarebbe idoneo, tra cui miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura adattata. Una campagna che propone anche Daisy Ridley come miglior attrice e Mark Hamill come miglior attore. Non mancano le proposte per le categorie tecniche, certamente più semplici da raggiungere.

In ogni caso è bene ricordare che si tratta di una pratica commerciale standard nel settore e ciò non significa che la campagna avrà successo, soprattutto per quanto riguarda gli Oscar. Negli ultimi anni, tuttavia, l'Academy ha riconosciuto nomination prestigiose a pellicole (Avatar, Inception, Her, Mad Max: Fury Road) non proprio consone ai suoi gusti, quindi anche Star Wars può ben sperare.

Il film, diretto da Rian Johnson, con Mark Hamill, Carrie Fisher, John Boyega, Daisy Ridley, Oscar Isaac e Adam Driver arriverà nelle sale cinematografiche italiane da mercoledì 13 dicembre.