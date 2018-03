Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ecco il video della versione "Solo Musicale"!

è disponibile in Digital HD (USA) e chi volesse, può godere di alcuni contenuti speciali, dei quali avevamo accennato pochi giorni fa. Rian Johnson infatti, ha preparato una versione solo musicale dell'Episodio VIII di Guerre Stellari.

Quindi, per coloro che ora possiedono il film in digitale, è disponibile una versione speciale "Score-Only" del film; attraverso questa esperienza, gli spettatori possono guardare il film ascoltando in purezza la colonna sonora nominata all'Oscar, composta dal leggendario John Williams.

Per presentare questa versione, la Lucasfilm ha rivelato una nuovissima featurette che funge da introduzione alla versione Score Only di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. In questo video c'è lo sceneggiatore/regista del film, Rian Johnson, che esprime la sua gratitudine e la sua eccitazione nel vedere Williams al lavoro mentre dirige l'orchestra dell'ennesima, incredibile, colonna sonora del franchise di Star Wars.

Johnson spiega del suo lavoro alla pellicola, durato oltre tre anni, che gli ha consentito di avere certamente molti grandi privilegi - per esempio essere scelto alla regia di un film di Star Wars - ma dice anche che nulla è paragonabile alla visione di Williams mentre crea la sua magia. E come dargli torto?

La versione solo musica di Gli Ultimi Jedi è disponibile esclusivamente attraverso Movies Anywhere. Potete guardare la featurette nel player, che ne pensate?