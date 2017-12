Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ecco Tom Hardy travestito da Stormtrooper!

Come nel precedente, anche insono presenti numerosi cameo di star famose, che hanno voluto una parte a tutti i costi.

Tra questi, ne è stato girato uno anche con i reali di Inghilterra, i Principi William e Harry Windsor, ma a quanto pare la suddetta scena sarebbe stata tagliata in sede di montaggio da Rian Johnson. Probabilmente nella medesima scena era presente anche un terzo personaggio molto noto: Tom Hardy. L’attore britannico, da sempre un appassionato della saga di George Lucas, ha effettivamente girato il suo cameo, come noto da tempo, nei panni di uno Stormtrooper, ma solo adesso possiamo vederlo ritratto almeno in una foto, pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram.

Nel precedente episodio della saga, diretto da J.J. Abrams, Daniel Craig era stato protagonista di un vistosissimo cameo sempre nei panni di uno Stormtrooper del Primo Ordine: nella sequenza in cui Rey si libera dalla prigionia di Kylo Ren utilizzando per la prima volta i poteri mentali Jedi.

Chissà se le sequenze con i reali e con Hardy verranno inserite nei contenuti speciali dell’edizione home video della pellicola. Su queste pagine potete leggere la recensione del film e partecipare al nostro sondaggio.