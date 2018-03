Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ecco tanti nuovi video e un'animazione sul ruolo di Maz Kanata

Ultimamente stanno uscendo molte anteprime per presentare al pubblico la versione Blu-Ray di Star Wars: Gli ultimi Jedi, diretto da. Nei video che vi presentiamo qui sotto potete dare un'occhiata ravvicinata ai veicoli, ai personaggi e anche ad un corto che mostra Maz Kanata intenta a fare qualcosa di... spoileroso!

Al momento Star Wars: Gli Ultimi Jedi è disponibile in versione digitale, ma i fan d'oltreoceano devono ancora aspettare una settimana per l'uscita ufficiale Blu-Ray del film. Nella versione "fisica" ci saranno infatti un sacco di contenuti speciali e il canale ufficiale YouTube di Star Wars di ha rilasciato diverse mini-featurette per stuzzicarci con alcuni dei contenuti disponibili.

Inoltre, grazie al corto di Star Wars: Forces Of Destiny intitolato "Bounty Hunted", è anche possibile dare un'occhiata al ruolo che ha svolto Maz Kanata - il cui personaggio ha debuttato in Star Wars: Il Risveglio Della Forza - nel salvataggio di un "congelato" Han Solo dalle grinfie di Jabba The Hutt!

Il corto descrive Boushh che interrompe l'incontro tra Maz e Leia. Dopo che Leia e Chewie cercano di "lavorarsi" rapidamente il cacciatore di taglie, a Maz viene l'idea che Leia potrebbe fare buon uso dell'armatura di Boushh. Questa armatura, alla fine, l'aiuterà ad accedere al palazzo di Jabba, come si vede all'inizio del Ritorno dello Jedi.

Mentre il corto può non portare con sé alcuna rivelazione importante per cambiare il corso della saga, ha comunque contribuito a far luce sulla storia passata di Leia, oltre a cementare il ruolo di Maz nella storia epica della Galassia lontana, lontana, in generale.

Che ne pensate?